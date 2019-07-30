تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فيصل

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 15 وظيفة لحملة الثانوية العامة للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

كاتب (Clerk) (وظيفة واحدة):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة الثانوية العامة ويفضّل مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ولا يشترط توفر خبرة.

كاتب حمية (Diet Clerk) (وظيفة واحدة):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع شهادة الثانوية العامة مع دورة تدريبية مُعتمدة في مجال الغذاء والتغذية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن سنة في مجال الغذاء والتغذية أو ما يعادلها.

كاتب جناح (Ward Clerk) (عدد الوظائف 13 وظيفة):

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة الثانوية العامة ويفضّل مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ولا يشترط توفر خبرة وإجادة اللغة العربية والإنجليزية واجتياز اختبار المستشفى في اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن 60%.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

http://erpweb.kfshrc.edu.sa/OA_HTML/OA.jsp