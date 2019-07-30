التعليقات: 0

السعودية في أكثر من مناسبة أعلنت جاهزيتها

الفيصل: على حكومة قطر تسهيل اجراءات القطريين الراغبين في الحج

الفيصل: على حكومة قطر تسهيل اجراءات القطريين الراغبين في الحج
weam.co/603295
مكة المكرمة- الوئام:

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، رفض السعودية لتسييس الحج أو تدويله، كما أعرب عن قلقه من إساءة استخدام الرحلة الإيمانية.

وقال في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء: “نحن نهتم بالحجاج كونهم حجاجاً، ونرعى الخدمات ونقدمها بصفتنا خداماً للحرمين الشريفين، وكل جنسية تقدم إلى البلاد لأداء شعائرها هي محل ترحيب، نأخذ في الاعتبار كل أمر، لكننا نحرص على سلامة الحج وتقديم كل التسهيلات لتكون رحلتهم إيمانية لا يعكرها أمر”.

وأضاف “ترفض السعودية بشكل قاطع تسييس الحج أو تدويله، ولن نسمح بتحوير هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة لأي توجهات أو شعارات سياسية، ونحن في هذه البلاد نتشرف بأداء واجبنا تجاه المسلمين على أكمل وجه ممكن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى”.

وبسؤاله عن الطرق التي سيتم التعامل بها مع الحجاج القطريين، أجاب الفيصل: “أعلنت السعودية في أكثر من مناسبة جاهزيتها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، وقطر من بين هذه الدول، وفي هذا العام دعت المملكة السلطات القطرية لتذليل العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء الفريضة وتمكينهم من ذلك، كما خصّصت لهم روابط إلكترونية لتسهيل أمور حجهم، ويبقى الدور على حكومة قطر”.

روابط ذات صلة

بالصور: مؤسسة الدول العربية تجهز مركز خاص لاستقبال الحجاج الفرادى

بالصور: مؤسسة الدول العربية تجهز مركز خاص لاستقبال الحجاج الفرادى

الجوازات تصدر قرارين إداريين بحق مخالفين لأنظمة الحج

الجوازات تصدر قرارين إداريين بحق مخالفين لأنظمة الحج

“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

“الصحة” تدشن برنامج “إحالتي” بمستشفيات المشاعر على مدار الساعة

“العسكري السوداني” يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

“العسكري السوداني” يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>