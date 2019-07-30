بالصور: مؤسسة الدول العربية تجهز مركز خاص لاستقبال الحجاج الفرادى

مكة المكرمة- الوئام:

جهزت المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية مركز خاص بإستقبال حجاج الفرادى وذلك في نقطة الجموم ، يعرف بمركز دفع العوائد، وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على حجاج بيت الله الحرام.

ووفق المشرف على إدارة الاستقبال والتفويج بالمؤسسة المطوف أحمد شطا فإن المركز خصص للحجاج الفرادى الذين قدموا للأراضي المقدسة دون أن يدفعوا الرسوم ، حيث يمكنهم من خلال هذا المركز تسديد الرسوم وفق شرائح الخدمات المقدمة لهم، حيث تتفاوت الاسعار بحسب الخدمة المطلوبة من الحاج.

وأوضح شطا أن نصف حجاج الفرادى القادمين من الدول العربية البالغ عددهم حوالي (30) ألف حاج ، يستفيدون من هذا المركز، حيث يسددون الرسوم في وقت قصير لايتجاوز 5 دقائق كأقصى حد.

ووفرت المؤسسة على الحجاج وقتا إضافيا للحجاج الفرادى، حيث يتم إنهاء إجراءات مكاتب الخدمة الميدانية ومنحهم الأسوار الخاصة بهم توفيرا لوقتهم وجهدهم ، ليذهبوا لمساكنهم مباشرة دون المرور على مكاتب الخدمة الخاصة بهم كما جرت العادة.

وأشار المشرف على إدارة الاستقبال إلى أن المؤسسة ممثلة بقطاعاتها الأربعة خصصت المكاتب التي تحمل أرقام ( 174-175-176-178-179) لخدمة حجاج الفرادى ممن سددوا عوائدهم عبر هذا المركز، فيما خصصت مكاتب(١٧٠-١٧١-١٧٣) للحجاج الفرادى الذين سددوا رسوم الخدمة قبل قدومهم.

وحرصت المؤسسة على توفير 4 شاشات كبيرة في المركز لبث رسائل توعوية يستفيد منها الحاج خلال تواجده ، والتي تركز على جوانب الالتزام بالأنظمة وعدم مخالفتها والسير على الخطط التي وضعتها الدولة حرصا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.



وخصصت المؤسسة 90 موظف مقسمين على ثلاث فترات لتغطية كامل اليوم بجانب 30 عفاشا و10 عربات وذلك لنقل أمتعة الحجاج بشكل مجاني ، ووزعت الموظفين على 15 كاونترا مزود بقارئات ضوئية وكل المستلزمات التي تضمن سرعة إنهاء إجراءات الحاج وخدمته بأسرع وقت ممكن.



وفي الوقت نفسه فإن المؤسسة حرصت على وضع حافلتين صغيرتين لنقل الحجاج عند وجود الحالات الطارئة ، من مبدأ خطط الطوارئ ، وذلك توفيرا لأقصى درجات الراحة والسلامة للحجاج العرب القادمين من 19 دولة.



ويحظى المركز بمتابعة وإهتمام ودعم وزارة الحج والعمرة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن ، بجانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ، ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري، حيث وجهوا جميع العاملين بالمركز بتذليل كل العقبات وتقديم أفضل الخدمات وحل كل المعضلات حتى يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان.