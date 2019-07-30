التعليقات: 0

بسعر من 13 إلى 38 يورو

نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة

نوكيا تطرح هواتف جديدة منخفضة التكلفة
weam.co/603305
وكالات - الوئام

طرحت شركة HMD Global اثنين من الهواتف الجوالة الجديدة، هما نوكيا 220 4G ونوكيا 105، بسعر أقل من 50 يورو.

وقالت الشركة الفنلندية إن تصميم هاتف نوكيا 220 4G يتشابه مع هاتف نوكيا 220 الأصلي من عام 2014.

ويتضمن الجهاز الجديد متصفح الويب وتطبيق فيس بوك مع لعبة Snake الشهيرة، فضلا عن دعم تقنية اتصالات الجيل الرابع 4G.

وأوضحت أنه بفضل معدل الاستهلاك المنخفض للغاية؛ فإن شحنة البطارية 1200 مللي أمبير ساعة تكفي لمدة 27 يوماً في وضع الاستعداد، وهو ما يستعيد ذكريات هواتف نوكيا القديمة.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 16 ميجابايت وذاكرة الفلاش 24 ميجابايت. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 39 يورو.

ويأتي جهاز نوكيا 105 الجديد بمواصفات تقنية مشابهة للهواتف الجوالة من بداية الألفية، حيث يتيح إمكانية تسجيل ما يصل إلى 2000 جهة اتصال و500 رسالة نصية، كما أنه يتضمن منفذ الصوت 3.5 ملم وراديو FM. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 13 يورو.

روابط ذات صلة

نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس

نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس

بالفيديو .. نوكيا تعود للمنافسة بـ5 هواتف ذكية

بالفيديو .. نوكيا تعود للمنافسة بـ5 هواتف ذكية

شاهد بالفيديو .. نوكيا تفجر مفاجأة بهاتفها الجديد

شاهد بالفيديو .. نوكيا تفجر مفاجأة بهاتفها الجديد

“واتساب” يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

“واتساب” يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>