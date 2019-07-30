سييرا يستبعد العمود الفقري للاتحاد من القائمة الآسيوية

جدة – وكالات - الوئام

استبعد مدرب الاتحاد سييرا العمود الفقري للفريق المكون من المهاجم أليكسندر بريجوفيتش ولاعب المحور كريم الأحمدي والمدافع مروان داكوستا من القائمة الآسيوية.

والثلاثي يعد من أبرز لاعبي العميد، خاصة أنه ليس لهم بدائل فعالة داخل الفريق، واكتفى سييرا بضم الرباعي اللاتيني، وفي مقدمتهم مواطنيه فيلانويفا وخيمينيز «الذي يحمل الجنسية الفلسطينية»، بالإضافة للأرجنتيني فيتشو والبرازيلي رومارينهو.

من ناحية أخرى، يصل اليوم كريم الأحمدي وداكوستا لمدينة دبي من أجل الالتحاق بمعسكر الفريق المقام هناك، استعدادًا لملاقاة ذوب آهن الإيراني يوم الاثنين المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب نادي الوصل، وهو بمثابة أرض الاتحاد.

ويختتم العميد اليوم تحضيراته لملاقاة الوحدة الإماراتي وديًا، يوم غدٍ الثلاثاء، فيما سيكون اللقاء مغلقًا أمام وسائل الإعلام والجماهير بطلب من مدربي الفريقين، علمًا بأن الاتحاد واصل تدريباته اليومية أمس وتركزت على الجوانب التكتيكية.