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اليمين يتحفظ ويراه استسلامًا

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج”

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين في مناطق “ج”
weam.co/603314
تل أبيب – وكالات – الوئام

كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بادر إلى خطة استثنائية تتعلق بإقامة مشاريع بناء للفلسطينيين، في مناطق مصنفة “ج”، بالتزامن مع دفع أعمال البناء داخل المستوطنات في هذه المناطق.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري السياسي والأمني ناقش هذه الخطة، وأن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظاتهم عليها.

وألمحت جهات في المجلس إلى احتمال وجود علاقة بين الخطة وبين زيارة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، لإسرائيل في الأيام المقبلة، والنشر المتوقع لخطة السلام الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن الخطة أثارت ردود فعل غاضبة لدى أوساط اليمين، واعتبرها البعض “استسلاما بدلا من مكافحة البناء غير المرخص الفلسطيني في المناطق المصنفة ج”، ورفض آخرون اشتراط استمرار البناء الإسرائيلي في هذه المناطق بإقامة مشاريع عقارية للفلسطينيين.

وتشكل المناطق المصنفة (ج) 60 بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة لإسرائيل.

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