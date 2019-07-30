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مساء بعد غدٍ الخميس

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة
weam.co/603315
الرياض- الوئام:

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440 هـ .جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه :

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ .

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى , والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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