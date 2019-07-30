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ارتفع خام القياس العالمي برنت

النفط يرتفع مع ترقب السوق خفضاً متوقعاً للفائدة الأمريكية

النفط يرتفع مع ترقب السوق خفضاً متوقعاً للفائدة الأمريكية
weam.co/603330
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، مما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قد ارتفع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأمريكي 41 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2 بالمئة أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي اجتماعهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء والذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا  تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بلوغ الأزمة المالية أوجها قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خفضا صغيرا في أسعار الفائدة “لن يكون كافيا”.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مما يعزز توقعات استهلاك النفط، لكن
بيانات اقتصادية مخيبة للآمال زادت المخاوف من تباطؤ النمو.

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