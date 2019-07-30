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وسط دعوات للاحتجاج في جميع البلاد

رئيس العسكري السوداني يتوعد قتلة التلاميذ

رئيس العسكري السوداني يتوعد قتلة التلاميذ
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الخرطوم - وكالات - الوئام

أعرب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن أسفه لمقتل تلاميذ خلال مظاهرة سلمية.

وأضاف البرهان، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم، عن البرهان قوله: إن قتل “المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض، وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”.

وشهدت مدينة الأبيض أحداثا دامية، أمس الاثنين، قُتل على إثرها ما لا يقل عن خمسة أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.

وكان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات خرجت احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع، بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

كانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، الاثنين، مقتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلاب بالرصاص في مدينة الأبيض وسط السودان، إضافة إلى إصابة ثمانية بجروح بالغة.

وعلى خلفية الاعتداء، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجول ليلي في الأبيض وثلاث مدن أخرى. كما دعت حركة الاحتجاج أنصارها إلى التظاهر في أرجاء البلاد.

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