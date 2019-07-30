التعليقات: 0

إلغاء المادة 75/1 من اللائحة التنفيذية

وزير العدل يقر تعديلين على اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ

وزير العدل يقر تعديلين على اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ
weam.co/603344
الرياض- الوئام:

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.

فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.

روابط ذات صلة

وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف للنساء تحت مسمى (كاتب عدل)

وزارة العدل تعلن حاجتها لشغل وظائف للنساء تحت مسمى (كاتب عدل)

العدل: الخدمات الرقمية ترفع إنجاز القضاء التجاري إلى 150 ألف جلسة

العدل: الخدمات الرقمية ترفع إنجاز القضاء التجاري إلى 150 ألف جلسة

“العدل” تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

“العدل” تتيح للعموم الاطلاع على 10 آلاف حكم تجاري

وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ4 مراتب في وزارة العدل

وظائف شاغرة للرجال والنساء بـ4 مراتب في وزارة العدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>