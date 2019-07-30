وزير الزراعة الفرنسي: تهديد ترامب حول النبيذ “سخف” و”غباء”

باريس – وكالات – الوئام

قال وزير الزراعة الفرنسية ديدييه غيوم، اليوم الثلاثاء، إن تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي، ردا على الضريبة الفرنسية على مجموعات الإنترنت الأميركية العملاقة، هي “سخف” و”غباء” من الرئيس الأمريكي.

وأضاف غيوم لشبكة “بي اف ام تي في/ اذاعة مونتي كارلو”: “بالتأكيد أخشى فرض رسوم لكن هذا أمر سخيف. من السخف كنقاش سياسي واقتصادي القول إذا فرضتم ضريبة على مجموعات الإنترنت فسنفرض رسوما على نبيذكم. هذا غباء”.

وتابع: “نفرض ضرائب على المجموعات الرقمية لأنها تحقق أرباحا هائلة بملايين أو مليارات اليورو أو الدولارات، عير تشغيل أشخاص من بلدنا، وليس هناك أي سبب حتى لا يدفعوا ضرائب”.

وواصل: “إنها المرة الثالثة، خلال عام، التي يهدد فيها الرئيس الأميركي بفرض رسم، سنرى إذا كان سيفعل ذلك الآن”.

وأكد غيوم أن “النبيذ الأميركي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي”.

وكان ترامب كتب على تويتر: “فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الام، الولايات المتحدة”.

وأضاف: “سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون. قلت دائما إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي”.

وفي يونيو (حزيران)، ألمح ترامب إلى إمكان فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا لتصحيح منافسة اعتبرها “غير شريفة”.

وقال: “فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ، في حين أن ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة”.

وأضاف: “هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما” على هذا الصعيد.

وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع، التي عقدت الأسبوع الفائت في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.