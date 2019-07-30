التعليقات: 0

الأمين العام لمجلس التعاون يدين قيام الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة

الأمين العام لمجلس التعاون يدين قيام الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة
weam.co/603368
واس- الوئام

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدًا رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال إن إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وجدد دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية ، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

روابط ذات صلة

دولة الاحتلال تعلن الكشف عن شبكة تجسس إيرانية لتجنيد عملاء عبر مواقع التواصل

دولة الاحتلال تعلن الكشف عن شبكة تجسس إيرانية لتجنيد عملاء عبر مواقع التواصل

احتجاجات ضد العنصرية.. يهود الفلاشا من أين جاءوا وما هو وضعهم

احتجاجات ضد العنصرية.. يهود الفلاشا من أين جاءوا وما هو وضعهم

طهران: دبلوماسيون إيرانيون اختطفوا في لبنان موجودون في إسرائيل

طهران: دبلوماسيون إيرانيون اختطفوا في لبنان موجودون في إسرائيل

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي منذ بداية العام الجاري

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الأذان 294 وقتا في الحرم الإبراهيمي منذ بداية العام الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>