فريق طبي بمستشفى عفيف ينجح في إعادة يد لطبيعتها بعد تعرضها لمنشار كهربائي

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أعلنت صحة الرياض أن فريقا طبيا وجراحين متخصصين في مستشفى عفيف العام نجحوا في إعادة يد مربض سعودي لطبيعتها ، وذلك بعد تعرضه تعرضها لقطع بمنشار كهربائي .

وأوضح اخصائي جراحة العظام و رئيس الفريق الطبي المعالج، الدكتور أحمد عبدالغني أن المريض وصل لقسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من جرح قطعي بالساعد الأيسر، بواسطة منشار كهربائي و الذي تسبب له بقطع بالعضلات والأوتار القابضة للرسغ واليد اليسرى وعلى الفور أُدخل المصاب لغرفة العملية حيث نجح الفريق الطبي بإيقاف النزيف و إصلاح الأوتار والعضلات المقطوعة بالرسغ تحت مخدر كلي حيث تماثل المريض لشفاء التام وعادت يده للحركة الطبيعية ، وقرر الفريق الطبي خروجه من المستشفى وهو بحالة مستقرة ولله الحمد .

من جانبه أكد مدير مستشفى عفيف العام الدكتور عادل بن عميره أن هذا الانجاز يأتي تتويجاً للدعم الذي يُحظي به المستشفى وكذلك مستشفيات محافظات منطقة الرياض من خلال استقطاب كوادر بشرية متخصصة للتعامل مع جميع الحالات وتقديم خدمة متميزة للمستفيدين وعبر الدكتور العميرة عن بالغ شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ومدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي على متابعتهم المستمرة لتطوير الخدمة بمستشفى عفيف وتسهيل كافة السبل الميسرة لذلك .