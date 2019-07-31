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قد تمتد إلى الباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير
weam.co/603450
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان.

وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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