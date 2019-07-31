الجلاجل متحدثاً رسمياً للهلال الأحمر بمنطقة الرياض

الرياض- الوئام- محمد السويهري:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تكليف مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الهيئة بمنطقة الرياض الأستاذ ياسر محمد الجلاجل متحدث رسمي بالمنطقة.

ويأتي قرار التكليف تماشيا مع سياسة الهيئة للرد على استفسارات الإعلاميين والإعلاميات من كافة وسائل الأعلام المختلفة، ورغبة من الهيئة في بناء جسر تواصل بينها وبين وسائل الأعلام بما يتسم بالشفافية والوضوح في الطرح الإعلامي.

وأعربت الهيئة عن أملها من الإعلاميين والإعلاميات الحصول على معلومات وأخبار فرع الهيئة بمنطقة الرياض من خلال تواصلهم مع المتحدث الرسمي عبر البريد ruhpubilc@srca.org.sa .