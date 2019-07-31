كيف تأخذ صورة لشاشة الهاتف الذكي؟

متابعات- الوئام:

هناك العديد من المواقف، التي يحتاج فيها المستخدم إلى إنشاء لقطات شاشة “Screenshot” للهاتف الذكي.

ويمكن لأصحاب أحدث هواتف أبل آي فون الضغط على الزر الجانبي الأيمن مع الضغط على زر زيادة شدة الصوت في نفس الوقت من أجل إنشاء لقطة الشاشة، وعندما يتم ترك الزرين ستظهر لقطة الشاشة كصورة مصغرة في أسفل الجهة اليسرى.

وإذا تم النقر على هذه الصورة فإنه يمكن مشاركتها مع الآخرين أو تحريرها مباشرة، وعندما القيام بحركة مسح جهة اليسار فإنه يتم تخزين لقطة الشاشة مع “الصور”.

ويتم إنشاء لقطة الشاشة بطريقة مختلفة في هاتف أبل آي فون 8 والموديلات القديمة من هاتف آي فون والجهاز اللوحي آي باد ومشغل الموسيقى آي بود تاتش، وذلك من خلال الضغط المتزامن على الزر الجانبي أو الزر العلوي مع الزر الرئيسي Home.

وبالنسبة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد فإنها تعمل بالطريقة الافتراضية لإنشاء لقطات الشاشة من خلال الضغط المتزامن على زر خفض شدة الصوت مع زر الطاقة، وعلى غرار ما يحدث مع الأجهزة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” فإنه يمكن تحرير لقطات الشاشة ومشاركتها مع الآخرين على الفور أو تخزينها في معرض الصور.

وهناك إمكانيات أخرى لإنشاء لقطات الشاشة وفقا للشركات المنتجة للهواتف الذكية؛ حيث تقوم بعض الشركات بوضع زر لقطة الشاشة في قائمة الإعدادات السريعة، التي يتم فتحها من خلال المسح مرة أو مرتين على الحافة العلوية للشاشة لأسفل.

ويتعين على أصحاب بعض موديلات سامسونج الجديدة المسح بحافة اليد على الشاشة، ويمكن لأصحاب هواتف هواوي تفعيل وظيفة لقطة الشاشة الذكية Smart Screenshot عن طريق قائمة “الإعدادات/الدعم الذكي/التحكم في الحركة”، ويتم إنشاء لقطة الشاشة من خلال النقر بمفصل الإصبع مرتين على الشاشة.