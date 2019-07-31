تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن طرح عدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة.

وقالت أن الوظائف بمسميات : أخصائي أطفال – أخصائي جلدية – أخصائي باطنية – أخصائي أنف وأذن وحنجرة – أخصائي نساء وولادة – أخصائي طب أسرة – أخصائي عيون .

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تحدد لاحقاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط.

وعلى من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) على البريد الإلكتروني: HRJOBS@moimsd.gov.sa

وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ ولمدة 5 أيام.