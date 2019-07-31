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هرعت 4 فرق إسعافية

بالصور: ٧ إصابات بحادث انقلاب شاحنة في جدة

بالصور: ٧ إصابات بحادث انقلاب شاحنة في جدة
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جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أُصيب ٧ أشخاص، صباح امس الثلاثاء، في حادث انقلاب شاحنة طريق الحرمين مقابل الياسمين مول بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه ٧ إصابات.

وقال أبو زيد: إنه: فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري، إلى موقع الحادث، حيث وُجد ٧ إصابات: 2 اصابتان حالاتهم خطيرة، وثلاثة اصابات متوسطة، واصابتين تم إسعافها بالموقع.

وأوضح أبوزيد: قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى أقرب منشأة صحية بمحافظة جدة.

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