طريقتان للعثور على الحسابات الوهمية بتويتر والتخلص منها

وكالات - الوئام

يعاني الكثيرون من الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على تويتر، فإذا كنت تعاني من وجود المتابعين المزيفين على حسابك، وتريد التخلص منهم مرة واحدة وإلى الأبد، فهناك طرق سهلة تساعدك في ذلك.

هناك من يطلع على قائمة المتابعين لديه، ويعثر على الحسابات الوهمية ويبدأ في إلغاء متابعتها واحداً تلو الآخر، ولكن من لديه وقت لذلك؟

نرشح لك أداتين لمساعدتك في العثور على المتابعين المزيفين لك على تويتر، والتخلص منهم، دون تضييع وقتك في فعل ذلك بشكل يدوي.

1- أداة TwitterAudit:

تتيح معرفة عدد المتابعين المزيفين لأي حساب على تويتر، كما أنها سهلة الاستخدام للغاية.

2- أداة CircleBoom:

توفر اكتشاف الحسابات الوهمية التي تتابعك، وتمنحك نظرة عامة على إحصائيات أداء حسابك، وتتبع نمو عدد المتابعين من خلال تحليلات مفصلة تتضمن: التعرف على أداء التغريدات، والخصائص الديموغرافية، ومعدل النمو.

كما توفر لك قائمة بالحسابات التي لم تنشر تغريدات خلال شهر، وترشح لك التخلص من الحسابات التي تغرد كثيرًا، لذلك فهي خدمة مفيدة للوصول إلى تفاصيل حسابك الدقيقة.