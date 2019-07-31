شاهد: موسم الطائف ينطلق غداً بأكثر من 70 فعالية نوعية في مصيف العرب

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

ينطلق غداً مع بداية شهر أغسطس وعلى مدى شهر كامل؛ “موسم الطائف” الذي يحتضن أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية، هي “سوق عكاظ، قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، سادة البيد الذي يتضمن رياضة المشي الجبلي في الهدا والشفا” بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المصاحبة لإبراز مكانة الطائف بوصفها مصيف العرب وتتهيأ لتكون على رأس قائمة الوجهات السياحية العربية.

وكانت “مواسم السعودية” قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق النسخة الأولى من “موسم الطائف” والذي يأتي في سياق إبراز مكانة المملكة كأفضل الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي وبمقومات عالمية، وترسيخ مكانة الطائف حضارياً وتاريخياً، وتسليط الأضواء على عمقها الثقافي وتنوعها الفني، واعتدال طقسها ووفرة منتوجها الطبيعي، مع تجديد وابتكار الفعاليات النوعية التي تلامس رغبات العائلات داخل السعودية، والسياح القادمون من خارجها.

ويعد “سوق عكاظ” أحد أبرز مواقع الفعاليات الرئيسية في “موسم الطائف” وهو أحد أهم الأسواق في تاريخ العرب، وقد اندثر مع الأعوام وأعيد إحياؤه منذ 13 عاماً، ويتم تقديمه هذا العام بحلة جديدة حيث تضاعفت مساحته عدة مرات وجرى بناء العديد من الأجنحة والفعاليات المبتكرة.

ومن أهمها “حي العرب” الذي يحتضن لأول مرة 11 دولة عربية، وهي “السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس”، كما تنطلق مسابقة سوق عكاظ الدولية للشعر الفصيح والتي تظهر هذا العام بشكلها الجديد وجوائزها القيمة، بالإضافة إلى الأجنحة التاريخية مثل جادة عكاظ وساحة الفرسان والأسواق التاريخية وساحة الثقافة والأدب.

ويشارك هذا العام نخبة من نجوم الفن العربي لإحياء الأمسيات الفنية في سوق عكاظ.

كما تم إطلاق “قرية ورد” في منتزه الردف الشهير، لاحتضان مجموعة مميزة من الفعاليات التي تتعلق بوفرة المنتوج الطبيعي من الزهور، مثل فعاليات “متحف الورد، مختبر العطور، اوركسترا الورد، سيرك الورد، الحرف المرتبطة بصناعة الورد، وغيرها” بالإضافة للعروض الترفيهية والكرنفالية مثل “عيش الأدريالين، مدينة الملاهي، طريق الفن” كما تحتضن أيضاً جادة الفواكه.

ويستمر هذا العام “مهرجان ولي العهد للهجن” الذي يحتضن أهم وأضخم سباقات الهجن في العالم، كما يضم العديد من الفعاليات المبتكرة مثل “متحف وخيمة وجدارية الهجن، السوق الشعبي، والعروض المتنوعة والمبتكرة، بالإضافة إلى مدينة السيرك والتحديات الرياضية”.

وتحتضن جبال الهدا والشفا، الفعاليات الحماسية “سادة البيد” التي تضم المشي الجبلي وماراثون الألوان والتحديات الرياضية، كما تشمل العديد من الفعاليات المميزة مثل “جلسة سمر، وسمرة المشاوي”.

كما تقام العديد من الفعاليات المصاحبة لموسم الطائف طوال شهر أغسطس، مثل مهرجان التسوق والسينما في المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الطائف، والرحلات السياحية للمعالم والمساجد التاريخية.