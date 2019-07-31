كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع

سيول - وكالات - الوئام

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد أيام فقط من إطلاق صاروخين آخرين، بهدف الضغط على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لوقف التدريبات العسكرية المقبلة.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن أحدث عمليات الإطلاق كانت من شبه جزيرة هودو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهي المنطقة ذاتها التي أطلق منها الصاروخان الأسبوع الماضي. وأضافت أنها تراقب الوضع تحسبا لإطلاق المزيد.

وأضافت، في وقت لاحق، أن الصاروخين طارا لمسافة 250 كيلومترا.

وتأتي عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق صاروخين باليستيين في 25 يوليو (تموز)، في أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية منذ أن التقى الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو (حزيران) واتفقا على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وها للصحفيين: “تصرفات كوريا الشمالية لا تساعد في تخفيف التوترات العسكرية، ولا تساعد في الحفاظ على زخم المحادثات الجارية”. وحثت كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان بعد على طلبات التعليق.

وهون ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من شأن عملية الإطلاق الأسبوع الماضي، وواصل بومبيو التعبير عن الأمل في التوصل لسبيل دبلوماسي للمضي قدما مع كوريا الشمالية.

وقال الكولونيل لي بيترز، المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية: “نحن على علم بتقارير عن إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية وسنواصل مراقبة الوضع”.

وقال مسؤول دفاعي كوري جنوبي إن التقديرات الأولية أظهرت أن الصاروخين اللذين أطلقا اليوم الأربعاء ربما يكونان مماثلين للصاروخين اللذين أطلقا الأسبوع الماضي، لكن لا يزال العمل مستمرا للتأكد من التفاصيل.

وقال الخبراء إن هذه الصواريخ، التي يطلق عليها اسم كيه.إن-23، مصممة لمراوغة أنظمة الدفاع الصاروخي من خلال سهولة إخفائها وإطلاقها والمناورة أثناء الطيران.

ووصف كيم الصاروخين اللذين أطلقا الأسبوع الماضي بأنهما يتسمان بالقدرة على “الطيران على ارتفاع منخفض” مما يجعل من الصعب اعتراضهما.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن أمن اليابان لم يتأثر بسبب عملية الإطلاق.

وأضاف آبي للصحفيين: “سنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وغيرها”.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن اليابان لا تزال تسعى لعقد قمة مع كوريا الشمالية، دون شروط، على الرغم من عملية اليوم.