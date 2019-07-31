التعليقات: 0

تتنصل من اتفاق القاهرة للمصالحة بين الحركتين

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة
weam.co/603491
رام الله – وكالات - الوئام

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الثلاثاء، أن حركة حماس تحاول إعادة الحكومة الموازية في قطاع غزة، والتنصل من اتفاق القاهرة للمصالحة بين الحركتين عام 2017.

وقال الأحمد، إن “حماس لا تريد انهاء الانقسام إطلاقاً، وتسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة”، نافياً عقد أي لقاءات مع حركة حماس.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتية لم يلتق بأي مسؤول في حماس منذ توليه منصبه، وأن جميع اللقاءات مع حركة حماس متوقفة منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وأعادت حركة حماس، الثلاثاء، تفعيل جلسات وزاراتها الحكومية في قطاع غزة، وذلك عبر جلسة مداولات بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع للحركة بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحماس، إنه عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة غزة جلسة المداولات الحكومية الدورية، وقد بدأت الجلسة باستعراض من وزارة الداخلية والأمن الوطني للوضع الأمني العام.

وأجرت مصر جولة من اللقاءات بين قطاع غزة ورام الله، التقت خلالها الرئيس الفلسطيني وقيادة حركة حماس، لمحاولة تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

روابط ذات صلة

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين

القاهرة تستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

القاهرة تستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

كلينتون لم تكشف عن مخطط أميركي لإقامة دولة إسلامية في سيناء

كلينتون لم تكشف عن مخطط أميركي لإقامة دولة إسلامية في سيناء

الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>