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بعد الغارات المكثفة للطيران على مصراتة

الجيش الليبي: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا

الجيش الليبي: رصدنا اتصالات بين عناصر بالقاعدة وقطر وتركيا
weam.co/603502
طرابلس – وكالات – الوئام

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش رصد اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم “القاعدة” الإرهابي وقطر وتركيا.

وأشار المسماري إلى أن قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا أجروا اتصالات مكثفة بعد الغارات التي نفذها سلاح الجو الليبي في مصراتة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أنه تم تقديم أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس.

وبيّن المسماري أن الغارات التي استهدفت الكلية الجوية، كانت بسبب تدخل الميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة، مؤكدا أن أي منطقة تشكل تهديدا للقوات المسلحة ستنضم بشكل مباشر إلى مسرح العمليات في الحرب الشاملة على الإرهاب.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، العقيد محمد فرج العوامي، قد أعلن يوم السبت الماضي عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج.

وأشار العوامي إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي نفذت أكثر من 10 ضربات استهدفت خلالها مقرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيران المسير.

وأوضح أن الغارات شملت أيضا غرفة عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخيرة لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية فيها وقاعدة سرت، حيث تم تدمير تجمع مليشياوي بالقرب من محطة سرت البخارية.

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