“الأرصاد” تصدر دليلاً إلكترونياً بـ 4 لغات لتوعية الحجاج بالبيئة

جدة – وكالات – الوئام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليلاً إلكترونياً لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية، بعنوان “الأرصاد والبيئة في الحج” لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

جاء الدليل بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو، ويحتوي على لمحة عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، كما يتضمن تقريراً عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى معلومات حول مناسك الحج ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الإلكتروني، وكذلك تطبيق “أرصاد” الذي يمكن للحجاج الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.

من جهة أخرى، أطلقت الهيئة المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة، بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة عبر برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى عرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحتوي على التعريف بالطقس، بواسطة عرض أنواع السحب وكيفية التعرف عليها، وعرض آلية التفتيش البيئي، والتعرف على أنواع النفايات والمخلفات، وآلية تدويرها، إلى جانب توزيع الهيئة حقائب للحجاج تحتوي على هدايا عينية.

يذكر أن الهيئة ستقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، كما وفرت الهيئة غرفة عمليات للأرصاد والبيئة في “مشعر منى” لتقديم التحليل والتدقيق على المعلومات والبيانات سواء الأرصادية منها أو البيئية، وتسهيل وصولها للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام والمرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج.

وتمكنت الهيئة من مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة، منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي، بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها، ومن خلال المختصين في عمل البيئة والأرصاد.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1440 هـ للاطلاع على الدليل الإلكتروني على الرابط التالي: https://www.pme.gov.sa/ar/DataLists//PhotoLibrary/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%AC%201440/Hajj%20book.pdf .