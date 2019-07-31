“البيئة” تطور خدماتها الإلكترونية بأكثر من 10.4 مليون ريال

الرياض- الوئام

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد “الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة”، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة إجمالية بلغت 10,495,800 ريال، وبمدة تنفيذ (36) شهرًا.

وأوضحت “البيئة”، أن العقد يهدف إلى تطوير آليات العمل والخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية.

يُذكر أن الوزارة أطلقت سابقًا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.