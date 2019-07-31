أمير المدينة المنورة يطلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1440هـ

مكة المكرمة- الوئام:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني .

وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية دور الدفاع المدني في توفير السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً سموه بالجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة وسرعة الإنجاز ، مما أسهم في ندرة الحوادث .

وأشاد سموه بما تبذله المديرية العامة للدفاع المدني من جهود حثيثة في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن خطة المديرية لحج هذا العام، والتي روعي فيها توفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

من جهة اخرى دشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة (ليش نجازف) بحضور معالي الفريق سليمان العمرو، ووكيل جامعة طيبة د.سلطان العمري، وعميدة معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة د.هنادي زاهد وتهدف المبادرة إلى زيادة مستوى الوعي في المجتمع بمخاطر (المجازفة).

وتنبع أهميتها من حرص المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع جامعة طيبة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات على تعزيز ونشر ثقافة السلامة الوقائية والحماية من المخاطر بالمجتمع.

واعرب معالي الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني ، عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة المدينة المنورة ، على ما يوليه من دعم واهتمام لقطاع الدفاع المدني بالمنطقة لأداء مهامه على الوجه الأمثل ، مؤكداً الحرص على تطبيق نظم ومعايير الجودة في أعمال الحج من خلال عدد من البرامج التقنية والتطبيقات الإلكترونية.