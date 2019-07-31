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موظف جمركي يرفض “رشوة” من أحد المسافرين.. والجهات الأمنية تقبض على المسافر

موظف جمركي يرفض “رشوة” من أحد المسافرين.. والجهات الأمنية تقبض على المسافر
weam.co/603571
متابعات- الوئام

رفض موظف في الجمارك السعودية، تلّقي رشوة من أحد المسافرين وذلك بعد أن عرض عليه المسافر “هدايا” مقابل إدخال ممنوعات عبر أحد المنافذ الجمركية، وهو الأمر الذي جعل الموظف يُبلغ إدارة الجمرك التي بدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، حيث سارعت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الجمارك السعودية في إجراء تحرياتها لضبط الراشي.

من جانبه كرّم أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، الموظف نظير نزاهته وإخلاصه في عمله.

وأوضحت الجمارك السعودية في هذا الشأن إن رفض الموظف تلقي الرشوة يُمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.

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