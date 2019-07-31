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حفاظًا على صحتها ومنعًا لتفشي الأمراض

“البيئة” تدعم الترقيم الإلكتروني للإبل بخدمات بيطرية بأكثر من 46.5 مليون ريال

“البيئة” تدعم الترقيم الإلكتروني للإبل بخدمات بيطرية بأكثر من 46.5 مليون ريال
weam.co/603572
الرياض- الوئام

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عقد “تقديم خدمات بيطرية لترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًا”، مع شركة متخصصة، بقيمة إجمالية بلغت 46,551,960 ريال، وبمدة تنفيذ (12) شهرًا.

وأوضحت “البيئة”، أن العقد يهدف إلى تقديم الخدمات البيطرية للإبل عند ترقيمها إلكترونيًا، للتأكد من صحتها وسلامتها جسديًا، والسيطرة على تفشي الأمراض والأوبئة، إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر التحكم بالأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

وبيَّنت الوزارة، أنها مكّنت مؤخرًا المنشآت البيطرية من تقديم خدمة ترقيم الإبل عبر التسجيل الإلكتروني على الرابط http://cutt.us/1E5Om، إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وحصر أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات.

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