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“الصحة” تجري 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن

“الصحة” تجري 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن
weam.co/603579
واس- الوئام

بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الثامن والعشرين من ذو القعدة، 134605 حجاج وحاجات.

وأوضحت وزارة الصحة, أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوي و35 عملية منظار، و219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة، و16 حالة إرهاق حراري.

يذكر أن “الصحة” هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًا، فيما يشارك 30 ألف من منسوبي “الصحة”، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.

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