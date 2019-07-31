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نظمتها إدارة الدفاع المدني

ورشة لمطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا عن الاستجابة لحالات الطوارئ

ورشة لمطوفي مسلمي أوروبا وأمريكا عن الاستجابة لحالات الطوارئ
weam.co/603585

عقدت إدارة الدفاع المدني ورشة عمل في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، تحت عنوان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في الحج.
وجاء محتوى الورشة التي حاضر خلالها المقدم هاني عطار، حيث استهل الحديث بتعريف المخاطر، ومن ثم عرج على أنواع الأخطار، وكذلك أهمية التوعية المسبقة، وما ينتج عنها، منوها إلى مصادر الخطورة، مستعينا بعرض مرئي تمحور بين الشرح والتمثيل، فصل أهمية تقدير المخاطر، والتهيؤ لمواجهة الأخطار، وتقييمها، إضافة لاستراتيجية سرعة الاستجابة، وكيفية التعامل مع الخطر، مهما كان نوعه.
وتأتي هذه الورش ضمن برامج إدارة الدفاع المدني للتوعية قبيل انطلاق موسم الحج لعام 1440هـ.
وبين فاضل قراز رئيس الطوارئ والسلامة بالمؤسسة حرص الجميع على الاستفادة من هذه الورش لرفع مستوى الأداء في هذا القطاع.

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