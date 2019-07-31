وصول أول رحلة حج عبر طيران أمريكي إلى مطار جدة

واس - الوئام

وصلت اليوم الأربعاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافراً قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وبذلك تكون أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ العام 1997م.

وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقدم الورود لهم.

من جهته، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، مبيناً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

ونوّه معاليه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، وبمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير النقل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.