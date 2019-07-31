التعليقات: 0

“المركزي الأمريكي” يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية

“المركزي الأمريكي” يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية
weam.co/603605

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.

روابط ذات صلة

المصرف المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

المصرف المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

النفط يصعد مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

النفط يصعد مع انخفاض المخزون وترقب قرار المركزي الأمريكي

في قفزة نوعية .. المملكة تتقدم 13 مركزا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

في قفزة نوعية .. المملكة تتقدم 13 مركزا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

بلومبيرج: الاقتصاد التركي في مقدمة الدول الأكثر بؤسا

بلومبيرج: الاقتصاد التركي في مقدمة الدول الأكثر بؤسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>