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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
weam.co/603624
الرياض - الوئام

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على موقعه الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء ،عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.

وأعلن مسؤول أميركي كبير أن “واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات” على المرشد الأعلى لثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وأضاف أن ظريف ساعد في تنفيذ “جدول أعمال متهور” لخامنئي.

وأوضح المسؤول الكبير أن “أميركا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار”.

ومن جانبه، علق وزير خارجية إيران ظريف بأن أميركا فرضت عليه عقوبات لأنه “يمثل تهديدا لجدول أعمالها”.

وفي 10 يوليو، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، ظريف، ستكون وشيكة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، مؤكداً أن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد بولتون التأكيد على ما أعلنه ترمب مراراً من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

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