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فيديو كارثة.. ضباط أتراك ينهالون بالضرب على سائح حتى الإغماء في أحد المطارات بتركيا

فيديو كارثة.. ضباط أتراك ينهالون بالضرب على سائح حتى الإغماء في أحد المطارات بتركيا
weam.co/603625
الوئام - متابعات

تداولت مواقع تركية فيديو كارثة يكشف اعتداء وُصف بالوحشي من قبل ضباط في قسم شرطة بأحد المطارات التركية على أحد السياح الأجانب.

يظهر الفيديو، الذي حصلت الوئام على نسخة منه، أن ضباطا ينهالون بالضرب المبرح بالأقدام على أحد الأشخاص قيل إنه سائح أجنبي حتى فقد وعيه داخل قسم شرطة في أحد المطارات التركية، إلا أن كاميرا المراقبة سجلت الحادث الأليم الذي تسرب إلى وسائل الإعلام.

انهالت التعليقات المناهضة للواقعة بعد نشر الفيديو بدقائق، أعقبتها تحذيرات وحملة تطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبي الحادث، وأخرون يطالبون بمقاطعة السياحة التركية طالما لا يوجد أمان حتى في أقسام الشرطة المنوط بها الحفاظ على الأمن في البلاد.

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