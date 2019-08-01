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هاشتاج “السعودية تحب الإمارات”.. ملحمة وطنية على تويتر للرد على المغرضين

هاشتاج “السعودية تحب الإمارات”.. ملحمة وطنية على تويتر للرد على المغرضين
weam.co/603628
الوئام - متابعات

ما إن تدولت أذرع الفتنة الإعلامية وحسابات على تويتر أخبارا للوقيعة بين دولتي الممكلة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حتى انبرى لها مغردون بآلاف التغريدات من كلا البلدين تحت هاشتاج “السعودية تحب الإمارات”.

في غضون دقائق تصدر الهاشتاج قائمة الأعلى تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في دولة الإمارات، ملايين المشاهدات والتغريدات والفيديوهات من إماراتيين في حب السعودية وشعبها وقياداتها، ومسعوديين في حب الإمارات وشعبها وقياداتها.

شخصيات سياسية من الدولتين سارعت هي الأخرى في المشاركة بالهشتاج الذي وصفوه بالملحمة الوطنية، كان أبرزهم سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، تركي الدخيل، الذي قال عبر حسابه الرسمي “السعودية تحب الإمارات حقيقة يكشفها الإماراتي عندما يزور بلده السعودية، والسعودي عندما يزور بلده الإمارات، إضافة لتصريحات قيادات المملكة ومسؤوليها”.

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