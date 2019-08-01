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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
weam.co/603631

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وخلال الاتصال الهاتفي وصف دولة رئيس الوزراء الباكستاني المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللاً بذلك بوقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقاً.
كما عبر دولته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.
من جهته أشاد سمو ولي العهد بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

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