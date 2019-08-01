رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يتفقد مخيمات حجاج الداخل بمنى

تفقد رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني يرافقه مدير عام الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة فائز بن سعيد البركاتي ومدير العام إدارة مشروع إسكان الحجاج بمنى التابع لصندوق الاستثمارات العامة المهندس فهد بن عبدالله الشريف اليوم مقرات مخيمات حجاج الداخل في مشعر منى للاطمئنان على التفقدية، جاهزية مخيمات حجاج الداخل لاستقبال حجاجها وخدمتهم.

وأوضح الحقباني أنه سيتم هذا العام بمشيئة الله تعالى تنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة لحجاج الداخل منها مبادرة “مخيم الحج الأخضر”، لتوفير بيئة حج آمنة في المشاعر المقدسة، وكذلك ومبادرة “الوجبات الجاهزة مسبقة التجهيز” وكذلك استخدام مكيفات الفريون و”الاسبيلت” لتبريد الخيام والممرات لتوفير الجو الملائم علاوة على توفير الأسرّة ذات الدورين و”الصوفابد” وتجهيز أعداد إضافية من دورات المياه وتخصيص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة، مع إعداد زي موحد للعاملين، وتوفير الأمن والحراسات، وغيرها من مستجدات خدمية.

وأفاد أنه تم خلال الجولة الوقوف على المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في هذا الموسم في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاطلاع على الخطط والبرامج المُعدّة لهم والمتعلقة بخدماتهم، والعمل على تكريس هذه الخدمات وإنجاحها وتفعيلها، وذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية كبرى للتأكد من استعدادات هذه المخيمات، والاطمئنان على جاهزيتها لتنفيذ بنود خطة الحج العامة، وكذلك خطط الطوارئ ولجميع الاشتراطات والشروط الوقائية والمقاييس والمواصفات، ولتأكيد الاهتمام بتطبيق تعليمات وشروط السلامة في المواقع، وتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر، والهادفة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ” مؤكدا أن الجولة تأتيفي إطار التنسيق والتعاون بين الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية العاملة في شؤون الحج، والتي حشدت جميع طاقاتها وسخرت إمكاناتها وجهودها من منطلق مسؤوليتها لتعمل كفريق واحد في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفي كل ما من شأنه التسهيل عليهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.