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تمتد حتى الطائف

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان
weam.co/603641
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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