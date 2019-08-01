التعليقات: 0

قرب الحدود مع غزة

مقتل فلسطيني بعدما أصاب 3 من الجيش الاسرائيلي

مقتل فلسطيني بعدما أصاب 3 من الجيش الاسرائيلي
weam.co/603655
غزة- الوئام:

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا اليوم الخميس بعد أن أصاب ثلاثة من قواته عقب تسلله إلى الحدود من الأراضي
الإسرائيلية من قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن ناشطا فلسطينيا يرتدي الزي العسكري لحركة حماس أصاب ضابطا بجروح متوسطة وجنديين بجروح طفيفة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وأشار الجيش إلى أن الناشط الفلسطيني كان مسلحا بسلاح من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية، والتقدير الأولى أنه نفذ الهجوم بمفرده وبشكل مستقل.

وأضاف أنه تم استهداف موقع للرصد تابع لحركة حماس قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة بقذائف مدفعية عقب الهجوم. ولم يصدر تعقيب فوري من حماس.

روابط ذات صلة

إسرائيل تبني 700 منزل للفلسطينيين و6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

إسرائيل تبني 700 منزل للفلسطينيين و6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين

نتنياهو يخطط لمشاريع سكنية للفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>