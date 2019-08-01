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قادما من صفوف نابولي الإيطالي

الأهلي يعلن تعاقده مع البوسني زوكانوفيتش

الأهلي يعلن تعاقده مع البوسني زوكانوفيتش
weam.co/603663
جدة- الوئام:

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، فجر اليوم الخميس تعاقده مع المدافع البوسني ارفين زوكانوفيتش قادما من
صفوف نابولي الإيطالي.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” أن اللاعب وقع على عقد مدته موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

ولعب زوكانوفيتش 32/ عاما/ مع أندية روما وجنوه وأتالانتا وسامبدوريا وكييفو فيرونا في إيطاليا كما لعب لنادي جينت البلجيكي وسالزبورج النمساوي.

وخاض زوكانوفيتش 36 مباراة دولية مع المنتخب البوسني.وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.
ويستهل الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة العدالة، الصاعد حديثا لدوري المحترفين، يوم 22 آب/أغسطس الجاري.

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