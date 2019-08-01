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انتقدت فرض عقوبات عليه

الخارجية الإيرانية: الأمريكيون يخشون مهارات ظريف!

الخارجية الإيرانية: الأمريكيون يخشون مهارات ظريف!
weam.co/603665
طهران- الوئام:

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن السبب وراء فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف هو أن الأمريكيين يخشون مهاراته التفاوضية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عن المتحدث عباس موسوي القول :”الأمريكيون يخشون بشدة منطق ظريف ومهاراته التفاوضية”.

وأضاف :”ذروة تناقضات وحماقة قادة أمريكا هي أنهم كانوا يعتبرون ظريف لا دور له في السياسة الإيرانية، ولكنهم يبادرون في الوقت ذاته لفرض عقوبات عليه بمنتهى الحماقة”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على ظريف.وكان ظريف علق على العقوبات بالقول إنها لن تؤثر عليه حيث أنه لا يمتلك أصولا خارج إيران. وأضاف ظريف، عبر موقع تويتر:” شكرا لاعتباركم أني أشكل مثل هذا التهديد الكبير لأجندتكم”.

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