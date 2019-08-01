شهر يوليو الأكثر دموية للمدنيين في سورية منذ بداية العام

بيروت- الوئام:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن شهر تموز/يوليو الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين في سورية

منذ بداية العام الجاري.

ووفقا للبيانات التي جمعها المرصد فقد قُتل 1125 شخصا في تموز/يوليو بينهم أكثر من 500 مدني، في أعلى حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ مطلع العام.

وأوضح المرصد أن من بين إجمالي القتلى الذين سقطوا الشهر الماضي هناك 507 مدنيين، بينهم 190 طفلا دون سن الثامنة عشر، و60 سيدة.

وجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري “للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها”.