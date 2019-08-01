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لخدمة وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة

«منشآت» تستعرض مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

«منشآت» تستعرض مبادرات الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
شعار منشات الرسمي
weam.co/603679
الرياض- الوئام:

عقدت غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، لقاءً مفتوحًا للتعريف بمبادرات الحلول التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك وعدد من الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس في الدمام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن علاقة التعاون بين الغرفة و”منشآت” لخدمة وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعكس الاهتمام الذي توليه رؤية المملكة 2030 بالقطاع الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وصولًا إلى زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض اللقاء مبادرات وحلول “منشآت” لتنويع مصادر التمويل والدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خطط تحفيز القطاع والمتمثلة في مبادرة الاستثمار الجريء، واسترداد الرسوم الحكومية، والإقراض غير المباشر وتعزيز برنامج كفالة.

واختتم اللقاء بعرض مبادرات الهيئة التي شملت إطلاق بوابة التمويل التي تربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل والتي تهدف إلى توفير الحلول التمويلية، والاستمرار في دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء عن طريق الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

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