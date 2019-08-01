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الأمير خالد الفيصل يطلق شارة بدء “رالي عسير”

الأمير خالد الفيصل يطلق شارة بدء “رالي عسير”
weam.co/603683

انطلق رالي عسير 2019، مساء أمس الأربعاء، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ووكيل إمارة عسير محمد بن ناصر بن لبدة.

وانطلق الرالي في حديقة المشهد بأبها، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بمشاركة 45 سائقًا. وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من العائلات والشباب وسيشهد السباق مشاركة أول عنصر نسائي يتمثل بالمصرية يارا شلبي

وتنطلق المرحلة الأولى من السباق تنطلق من ميدان المضة لمسافة ١٠٢ كم غدا الجمعة، على أن تبدأ المرحلة الثانية والاخيرة من الصبيخة لمسافة ٧٨ كم يوم السبت الثالث من أغسطس وسيكون حفل الختام و تتويج الفائزين بحديقة المشهد في أبها.

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