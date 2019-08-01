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عاجل.. “العمل”: إيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغلاء المعيشة

عاجل.. “العمل”: إيداع 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغلاء المعيشة
weam.co/603693

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذو الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وتشمل أيضًا بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 2.026.331.631 ريالًا، حسب ما أعلنه وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، مشيرًا إلى أنها تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.394.414.415 ريالًا، فيما وصلت المساعدات النقدية لأجل الغذاء إلى 191.777.376 ريالًا، بينما تم صرف 101.764.840 ريالًا، لدعم جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 336.600.000 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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