“فلكية جدة”: سحابة ملونة على شكل قبعة في سماء أبها

جدة- الوئام

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه رصد عصر يوم أمس الأربعاء 31 يوليو 2019 وبينما كانت الشمس تستعد للغروب من أفق مدينة أبها جنوب غرب السعودية، عرضًا جويًا رائعا وفقًا لصورة التقطها أحد الزائرين من منطقة تبوك (أحمد نايف الخمعلي)، حيث ظهرت سحابة مليئة بألوان قزحية على شكل قبعة في مشهد استثنائي.

وأضاف: “هذه هي السحابة القزحية تسمى علميا “pileus cloud”، وعلى الرغم أنها تشبه قوس قزح إلا أنها تتشكل بطريقة مختلفة تماما، ففي فترة ما بعد الظهيرة الصيفية الحارة، تغلي السحب الركامية صعودًا، مما يدفع طبقات من الهواء الرطب فوقها إلى أعلى حيث تبرد وتتكثف لتكوين هذه السحابة القزحية.

وتابع: “نظرًا لأن هذه السحابة تتشكل بسرعة كبيرة، تميل قطرات الماء في داخلها إلى أن تكون بنفس الحجم وهي الحالة المثالية للتقزح اللوني، حيث تقوم قطرات الماء بنشر أشعة الشمس المارة خلالها إلى تدرج لوني كالذي يظهر في الصورة”، مشيرًا إلى أن السبب في أن السحابة بشكل دائري إلى وجود طبقة من الرياح فوق السحب الركامية نحتت السحابة الملونة في أمواج.