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الحكومة اليمنية تدعو إلى رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة الأعمال الإجرامية

الحكومة اليمنية تدعو إلى رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة الأعمال الإجرامية
weam.co/603701
واس- الوئام

دعت الحكومة اليمنية، اليوم، الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد إلى رفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإجرامية والإرهابية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل العمري، على تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن “عبدالملك” قوله إن حكومته والتحالف الداعم لها لن يقفا مكتوفَي الأيدي في ظل استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم، التي تسببت بها الميليشيا”.

وقال تعليقًا على الاستهداف الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على عرض عسكري بعدن وراح ضحيته العشرات، إن هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب التي اشعلتها، وهو مؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني المتمرد.

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