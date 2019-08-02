التعليقات: 0

خلال شهر يوليو الماضي

الجيش الجزائري يعلن توقيف 38 إرهابيًا

الجيش الجزائري يعلن توقيف 38 إرهابيًا
weam.co/603755
الجزائر- الوئام:

تمكّنت وحدات الجيش الجزائري خلال شهر يوليو الماضي من توقيف 6 إرهابيين و32 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن حصيلة العمليات كشفت 11 مخبأ للإرهابيين ودمرته وصادرت 16 بندقية و 11 رشاشًا، بالإضافة إلى 142 قذيفة و10 قاذفات صاروخية من نوع غراد وجهاز تسديد وطائرة دون طيار وكمية من الذخيرة.

كما قبض الجيش الجزائري على عنصر إرهابي بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر, في حين دمرت وحدات أخرى من الجيش قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة سكيكدة بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف البيان أن وحدات من الجيش بمدينة جانت أوقفت 27 مهربًا وصادرت منهم 11 مولدًا كهربائيًا و خمس مطارق ضغط، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع.

روابط ذات صلة

شهر يوليو الأكثر دموية للمدنيين في سورية منذ بداية العام

شهر يوليو الأكثر دموية للمدنيين في سورية منذ بداية العام

ميليشيا الحوثي الإرهابية تصفي خصومها بسلاح الإعدام

ميليشيا الحوثي الإرهابية تصفي خصومها بسلاح الإعدام

مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن

مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن

ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن

ضحايا في انفجار عنيف استهدف شرطة الشيخ عثمان في عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>