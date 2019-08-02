التعليقات: 0

لم يذكر البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل

ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي

ترامب يعتزم إصدار إعلان بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي
weam.co/603760
واشنطن- الوئام:

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر إعلانا بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي اليوم  الجمعة.ولم يذكر البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل.

وهدد ترامب، الذي يتهم التكتل الأوروبي بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة مع الولايات المتحدة، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد نهائي للمحادثات في تشرين ثان/نوفمبر.

كما كانت هناك تهديدات بزيادة رسوم الاستيراد على سلع ومنتجات بمليارات الدولارات مثل المواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها من المنتجات الأوروبية. كما خاضت بروكسل وواشنطن نزاعات حول شركتي الطيران العملاقتين إيرباص وبوينج.

روابط ذات صلة

مرشح رئاسي أمريكي يتعاقد مع مغنية راب لكسب أصوات الشباب

مرشح رئاسي أمريكي يتعاقد مع مغنية راب لكسب أصوات الشباب

“العدل الأوروبية”: المواقع الإلكترونية مسؤولة عن مشاركة البيانات عبر زر “أعجبني”

“العدل الأوروبية”: المواقع الإلكترونية مسؤولة عن مشاركة البيانات عبر زر “أعجبني”

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة

محامي ترامب: أخطاء إيران قاتلة وسببها الإدارة الأمريكية السابقة

ترامب: تصنيف حركة «أنتيفا» منظمة إرهابية

ترامب: تصنيف حركة «أنتيفا» منظمة إرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>