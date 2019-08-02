التعليقات: 0

في مجالات طبية وإدارية شاغرة

تفاصيل الوظائف بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

تفاصيل الوظائف بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
weam.co/603774
الدمام- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من خلال بوابة التوظيف عن توفر وظائف طبية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

رئيسة ممرضة – مستشفى الولادة والأطفال.

ممرضة مدير وحدة العناية المركزة – مستشفى الولادة والأطفال.

ممرضة مدير – الأورام الطبية الذكور.

مساعد طبيب باطنية كلى – مستشفى بقيق العام.

أخصائي مختبر علم أجنه غير طبيب – أخصائي مختبرات (مستشفى الولادة والأطفال).

أخصائي استشاري طب الأورام (مستشفى الولادة والأطفال).

وللتقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://kfshcareers.talentera.com/ar/job-search-results/

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فهد بالدمّام

تفاصيل الوظائف الشاغرة بتخصصي الملك فهد بالدمّام

الصحة: تجميد التوظيف والنقل والندب استعدادًا للخصخصة

الصحة: تجميد التوظيف والنقل والندب استعدادًا للخصخصة

توفر وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

توفر وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

الصحة: نجاح أول زراعة لمفصل بتحكم خارجي لـ«الإطالة» بتخصصي الدمام

الصحة: نجاح أول زراعة لمفصل بتحكم خارجي لـ«الإطالة» بتخصصي الدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>