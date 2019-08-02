تفاصيل الوظائف بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام من خلال بوابة التوظيف عن توفر وظائف طبية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:
رئيسة ممرضة – مستشفى الولادة والأطفال.
ممرضة مدير وحدة العناية المركزة – مستشفى الولادة والأطفال.
ممرضة مدير – الأورام الطبية الذكور.
مساعد طبيب باطنية كلى – مستشفى بقيق العام.
أخصائي مختبر علم أجنه غير طبيب – أخصائي مختبرات (مستشفى الولادة والأطفال).
أخصائي استشاري طب الأورام (مستشفى الولادة والأطفال).
وللتقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :